В Германии первой вакцинировали 101-летнюю женщину

Официально в Германии начало кампании по вакцинации от Covid-19 запланировано на 27 декабря. Фото: REUTERS

В Германии уже применили утвержденную недавно в Евросоюзе вакцину BioNTech/Pfizer от коронавируса.

Хотя официально в стране начало кампании по вакцинации от Covid-19 было запланировано на 27 декабря, сообщает ТСН.

В доме престарелых в городе Гальберштадт, в земле Саксония-Анхальт решили не ждать. И в субботу, 26 декабря, вакцинировали около 40 жителей заведения, а также 10 сиделок.

Первой из вакцинированных жителей этого дома была 101-летняя Эдит Квойцалла.

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В рамках кампании по вакцинации первыми в Германии прививки должны сделать лицам старше 80 лет, а также медперсоналу и работникам сферы ухода.

В этот же день первые прививки этой вакциной сделали в Венгрии и Словакии. В большинстве стран-членов ЕС старт вакцинации запланирован на воскресенье, 27 декабря.