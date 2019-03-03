В Гданске выбирают нового мэра

Жители Гданска выбирают мэра. Фото: Repc

В Гданске после убийства мэра Павла Адамовича выбирают нового руководителя города.

Избирательные участки работают с 7:00 до 21:00 по местному времени. Голосование признают действительными, если в них примут участие 50% избирателей. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

На кресло мэра претендуют три кандидата: исполняющая обязанности мэра и бывшая заместитель Адамовича 39-летняя Александра Дулькевич, 46-летний бизнесмен Марек Скиба и 51-летний режиссер с националистическими взглядами Гжегож Браун.

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Если сегодня один из кандидатов наберет более 50% голосов, значит мэра выберут в первом туре. В противном случае состоится второй тур, где будут соревноваться два кандидата с наибольшим количеством голосов.

В польском Гданьске, 13 января, во время благотворительного концерта 27-летний ранее судимый мужчина нанес мэру города несколько ударов ножом в грудь. После нападения мэра срочно прооперировали, но на следующий день 53-летний Павел Адамович умер в больнице.