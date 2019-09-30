В Франции похоронили бывшего президента Жака Ширака

Во Франции похоронили бывшего президента Жака Ширака.

30 сентября в стране объявили национальным днем ​​траура и провели две церемонии прощания. Об этом сообщает Euronews.

Сначала гроб в сопровождении почетного караула привезли на Елисейские поля. Там с бывшим главой государства прощались президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, мэр Парижа Анна Идальго, а также военные и другие почетные гости. Ширака провожали с воинскими почестями и гимном. После этого гроб доставили в собор Сен-Сюльпис. По дороге к собору везде стояли простые французы, которые держали портреты Ширака, национальные флаги, цветы и плакатами. Траурные мероприятия устроили и в других городах страны.

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Вторая церомания прощание прошла с участием десяти мировых лидеров, среди которых бывший президент США Билл Клинтон, президент Италии Серхио Маттарелла, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и другие.

Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже.

1995 Жак Ширак победил на президентских выборах. Он занимал руководящую должность в течение двух сроков и оставил ее в 2007 году. До этого дважды занимал пост премьер-министра Франции и был мэром Парижа. Умер бывший президент Ширак на 87-м году жизни в Париже.