В Финляндии плюшевые медведи напомнили о соблюдении социальной дистанции

Коронавирус распространяется в Финляндии. С помощью плюшевых мишек, которых рассадили в общественном транспорте с соблюдением дистанции, людям напомнили о важности не забывать о таких простых вещах, которые могут сохранить здоровье.

Недавно власти Финляндии сообщила о том, что 2-я волна коронавируса официально достигла южной Финляндии, а именно региона Уусимаа. Там ввели строгие ограничения, включая ношение масок и социальную дистанцию. Также в случае неэффективности этих ограничений власти обещали ввести более строгие правила на рождественские праздники.

Группа HOK-Elanto, которая управляет гипермаркетами Prisma в Южной Финляндии, решила показать, что социальная дистанция может быть положительная. Вместе с поставщиком автобусных услуг Savonlinja креативщики посадили плюшевых попутчиков в автобусы. Игрушки постоянно обрабатывались и после поездок в автобусах их передали в детскую больницу Хельсинки.

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На днях, в рамках презентации проекта "Правдивая история", в urban space 500 состоялась лекция о коммуникации соцпроектов. Этот социальный проект из Финляндии - один из кейсов, которыми поделился арт-директор Руслан Петров.