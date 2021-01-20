В Европе советуются, как реформировать Шенгенскую зону

Изменения принципов Шенгенской зоны запланировали на первую половину 2021 года. Фото: pixabay

В Европе начали публичные консультации, на которых будут обсуждать, как реформировать Шенгенскую зону.

Консультироваться будут до 16 марта, сообщает Agenc Europe.

Изменения принципов Шенгенской зоны запланировали на 1-ю половину 2021 года.

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"Граждане, бизнес, организации гражданского общества и все другие заинтересованные стороны должны ответить до 16 марта", - написали в сообщении.

Консультации с членами Европейского парламента и министрами внутренних дел стран-членов ЕС состоялись 30 ноября во время 1-го "Шенгенского форума".

О реформе Визовой информационной системы договорились Европейский парламент и представители Совета ЕС. Систему используют для регистрации и проверки лиц, оформляющих краткосрочные шенгенские визы и виды на жительство, сообщает Совет ЕС, передает "Бабель". Нововведения позволят более подробно проверять данные заявителей и обеспечит совместимость с другими базами данных.