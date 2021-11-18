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пятница, 19 ноября 2021 03:14

В Европе будет мясо на растительной основе, напечатанное на 3D-принтере
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Шеф-повар готовит альтернативную говядину, произведенного Redefine Meat в ресторане в Тель-Авиве, 15 ноября 2021 года
Фото: Reuters
Шеф-повар готовит альтернативную говядину, произведенного Redefine Meat в ресторане в Тель-Авиве, 15 ноября 2021 года
Шеф-повар готовит альтернативную говядину, произведенного Redefine Meat в ресторане в Тель-Авиве, 15 ноября 2021 года
Шеф-повар готовит альтернативную говядину, произведенного Redefine Meat в ресторане в Тель-Авиве, 15 ноября 2021 года

Израильский стартап Redefine Meat во вторник, 16 ноября, вышел на европейский рынок, где надеется продавать свои продукты ресторанам к концу 2022 года.

Напечатанный на 3D-принтере заменитель говядины представили раньше в Израиле, а теперь они будут в Германии, Нидерландах и Великобритании. Смесь соевого и горохового протеинов, нута, свеклы, пищевых дрожжей и кокосового жира имитирует стейк. Об этом пишет Reuters.

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Компания, которая до сих пор работала примерно со 150 ресторанами в Израиле, заявила, что ее цель повысить привлекательность альтернативных мясных продуктов, которые в основном ограничивались блюдами из говяжьего фарша, включая гамбургеры и колбасы.

В ближайшие несколько лет компания планирует построить пять заводов с изготовления мяса в Израиле, Европе, США и Азии.

По оценкам Barclays, по мере развития технологий и улучшения вкуса и разнообразия альтернативных видов мяса, продажи в этом секторе могут достичь $140 млн к 2029 году, что составляет около 10% мирового рынка мяса. Конкуренция уже есть - среди игроков рынка калифорнийские Beyond Meat и Impossible Foods, а также испанская Novameat.

С 1 сентября в украинских школах ввели новое меню. Его разработали в этом году, согласно обновленным нормами питания. Однако технические карты и блюда вызвали критику со стороны профессиональных поваров.

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