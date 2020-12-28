В Европе боятся Covid-вакцинации

В Швеции, где доверие к власти высокое, иммунизацию хотят пройти 2 человека из 3-х. Фото: pixabay.com

В европейских странах люди скептически относятся к Covid-вакцинации. Сроки, за которые разработали и выпустили вакцины от коронавирусной инфекции, беспокоят европейцев.

45% жителей Болгарии заявили, что не будут делать прививки, еще 40% планируют подождать, дабы убедиться в отсутствии негативных побочных эффектов, пишет Reuters.

Проведенный в Польше опрос показал, что на данный момент менее 40% жителей страны планируют вакцинироваться.

В Швеции, где доверие к власти высокое, иммунизацию хотят пройти 2 человека из 3-х.

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В компании AstraZeneca, которая разработала совместно с Оксфордским университетом вакцину от коронавируса, заявили, что нашли "формулу успеха" — смогли повысить эффективность с 70% до 90%.