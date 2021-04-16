В Европе более миллиона человек умерли от коронавируса

Пациентка получает вакцину / Reuters

Европа преодолела мрачную границу в 1 млн смертей от Covid-19, заявил в четверг высокий представитель ВОЗ.

Доктор Ганс Клюге сказал, что ситуация остается серьезной, и каждую неделю в регионе регистрируют примерно 1,6 млн новых случаев заболевания. Об этом пишет Daily Mail.

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Выступая перед журналистами во время визита в Грецию, доктор Клюге отметил первые признаки, передача вируса может замедляться в нескольких странах, и сослался на снижение заболеваемости среди пожилых благодаря вакцинации. Он добавил, что доля смертей от Covid-19 среди людей старше 80 лет, которых приоритетно вакцинировали, упала почти до 30% - самого низкого уровня с начала пандемии.

"На данный момент риск образования тромбов у людей с Covid-19 намного выше, чем у тех, кто принял вакцину AstraZeneca. Пусть не будет сомнений, вакцина AstraZeneca эффективна в сокращении количества случаев госпитализации Covid-19 и предотвращении смертей. ВОЗ рекомендует использовать ее для всех взрослых", - сказал Клюге.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что в пятницу получит первый укол прививки вакциной от AstraZeneca. Она станет первым лидером, которая получит прививки этой вакциной после того, как ее распространение приостановили больше, чем в 10 странах Европы. ФРГ перестала вакцинировать вакциной AstraZeneca лиц моложе 60 лет, но в свои 66 лет Меркель по-прежнему имеет право на эту вакцину.

Вакцинацию вакциной AstraZeneca приостановили в нескольких европейских странах в марте из-за опасений по тромбов, хотя с тех пор большинство стран восстановили использования вакцины для пожилых. На прошлой неделе наблюдательный орган ЕС заявил, что обнаружил возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Однако добавил, что риск смерти от Covid-19 значительно выше, чем риск смерти от редких побочных эффектов. Регулирующий орган позволил отдельным странам Союза самым оценивать риски и решать, как вводить вакцину, в зависимости от местных условий.

Вакцина AstraZeneca значительно дешевле, чем другие, и ее легче хранить, потому что не нужно держать при очень низкой температуре. Еврокомиссия также ведет споры с AstraZeneca за невыполнения планов поставки вакцин. Комиссия пригрозила заблокировать экспорт уколов с ЕС, пока компания не выполнит все заказы от блока. AstraZeneca отрицает нарушение контрактов.

По данным Университета Джонса Хопкинса почти 3 млн человек в мире умерли от Covid-19. Больше всего пострадали Америка, а затем Европа. США, Бразилия и Мексика сообщили о наибольшее количество смертей - более 1,1 млн.





