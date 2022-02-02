В Европарламенте заговорили об оккупации Беларуси

В Европарламенте опубликовали открытое письмо в защиту независимости Беларуси.
Дальнейшее пребывание российских войск в Беларуси можно рассматривать как оккупацию. Об этом в Facebook написал советник белорусского лидера Светланы Тихановской Франак Вячорка.
75 членов Европарламента из разных фракций и стран 1 февраля опубликовали открытое письмо.
"Любое дипломатическое решение о сдерживании возможной агрессии России против Украины должно включать независимое и демократическое будущее Беларуси, но не ее ценой", - указали евродепутаты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Россия ввела свои войска в Беларусь под предлогом совместных военных учений "Союзная решительность-2022".
В Беларуси военные мотострелкового соединения Восточного военного округа РФ завершили развертывание полевого лагеря на полигоне "Брестский" для учений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России утром 1 февраля, обнародовав соответствующее видео. Сколько там находятся военных и спецтехники – ведомство не уточнило.
Комментарии