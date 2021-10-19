В Еврокомиссии рассказали, как могут наказать Польшу за подрыв принципов демократии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / REUTERS

Еврокомиссия изложила варианты ответа на решения польского Конституционного трибунала, который поставил под сомнение верховенство права ЕС над польским правом.

Среди наказаний для Варшавы – судебные иски против Польши и замораживание средств из фондов ЕС, выделеных для возобновления экономик блока после пандемии. Для поляков это около 55 млрд евро. Об этом пишет Reuters.



Еврокомиссия подчеркивает, что необходимо принять меры для защиты общих ценностей блока.

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"Это решения суда ставит под сомнение основы ЕС. Это прямой вызов единству европейского правопорядка", - заявила во вторник, 19 октября, исполнительный президент ЕС Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, первый вариант противодействия - Еврокомиссия может юридически оспорить решение Конституционного суда.

Другой вариант - механизм выдвижения условий и другие финансовые инструменты, посредством которых средства из бюджета ЕС и его фонда восстановления после пандемии будут заморожены для Польши. То есть те же 55 млрд евро.

"Это деньги европейских налогоплательщиков. Если ЕС инвестирует больше, чем когда-либо, чтобы способствовать нашему коллективному восстановлению, мы должны защитить бюджет Евросоюза от нарушений верховенства права", - сказала фон дер Ляйен.

Третий вариант - применение статьи 7 Договоров ЕС, в соответствии с которым права государств-членов, включая право голоса по решениям ЕС, могут быть приостановлены, поскольку они нарушили основные ценности блока. То есть это временное приостановления участия в руководстве Евросоюзом.

"Конституционный суд Польши поставил под сомнение наши Договора. Это тот же суд, который в соответствии со статьей 7 мы считаем зависимым и незаконным. Это во многих отношениях замкнутый круг", - сказала она.

По всей Польше в прошлые выходные прошли протесты против действий польского Конституционного трибунала, которые подрывают перспективы страны в ЕС.