В еще одной стране зафиксировали два случая заражения штаммом Omicron

Туристы прилетели в Бухарест 30 ноября. Фото: Pexels

В Румынии обнаружили первые два случая заражения штаммом коронавируса Omicron. Больные вернулись в страну из Южной Африки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Румынии.

Штамм Omicron обнаружили у двух пассажиров рейса из Южной Африки. Они прилетели в Бухарест 30 ноября.

Речь идет о 48-летней женщине из уезда Брашов и 59-летнем мужчине из уезда Васлуй.

В Минздраве уточнили, что больные находятся дома на карантине. Заболевание у них протекает без симптомов.

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Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала ни одной смерти от нового Covid-штамма Omicron. В то же время часть инфицированных им людей госпитализировали.