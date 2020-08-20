В ЕС прокомментировали ситуацию с отравлением Навального

В МИД нескольких европейских стран прокомментировали отравления Алексея Навального. Фото: Reuters

Министерства иностранных дел нескольких европейских стран прокомментировали новости об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и призвали наказать виновных.

В Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил - если умышленное отравление подтвердится, виновные будут наказаны.

"Очень обеспокоен новостями об умышленном отравлении Навального. Обстоятельства необходимо расследовать, и если обвинения имеют основания, виновные понесут наказание ", - написал Рейнсалу.

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также взволнован новостями об отравлении российского оппозиционера и на странице в Twitter выразил свои переживания.

"Очень тревожит информация о возможном токсическом отравлении Навального. В случае подтверждения виновные понесут ответственность. Я слежу за новостями и желаю скорейшего выздоровления ", - написал Линкявичюс.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему стало плохо в полете. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали. По ее данным, Алексей ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.