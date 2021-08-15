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воскресенье, 15 августа 2021 18:44

В ЕС пересмотрят правила для беженцев

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В ЕС пересмотрят правила для беженцев
Правила для беженцев пересмотрят. Фото: Reuters

Ситуация в Афганистане демонстрирует необходимость быстрого просмотра правил ЕС по миграции и предоставлению убежища.

Об этом написал заместитель председателя Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас в Twitter.

"Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что время, когда мы можем ожидать полного просмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе, уже прошло", - написал европейский чиновник.

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Под "действиями Беларуси" чиновник подразумевает искусственно созданный режимом Александра Лукашенко мигрантский кризис на границе в Литвой.

Режим чрезвычайного положения решило ввести у границы с Беларусью правительство Латвии. Он будет действовать с 11 августа до 10 ноября. Действие положения распространится на Лудзенский, Краславский, Аугшдаугавский края и город Даугавпилс. Пограничникам позволят применять физическую силу и специальные средства, чтобы сразу возвращать в Беларусь людей, которые незаконно пересекли государственную границу.

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Дата
15
августа

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