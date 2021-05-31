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понедельник, 31 мая 2021 14:41

В ЕС арестовали российские активы в деле об отмывании денег

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В ЕС арестовали российские активы в деле об отмывании денег
В Европе обвиняют россиян в отмывании денег. Фото: region69.com

Брюссель и Рига наложили арест на российские активы по делу об отмывании денег, из-за которого был убит адвокат и аудитор Сергей Магнитский.

Об этом сообщило издание Euobserver.

Бельгийский судья Бруно де Хоус арестовал около €400 тыс. от продажи квартиры в городе Антверпен. Также он обвинил в отмывании денег россиян Сергея Медведева и Ирину Теркину.

Расследование проводилось конфиденциально, однако лондонский хедж-фонд Hermitage Capital, из которого разворовывали деньги, узнал о прошлогодних событиях только неделю назад.

"Hermitage подтверждает, что власти Бельгии изъяли средства от продажи имущества в Антверпене, приобретенного российской парой Медведевым и Теркиной", - заявил представитель фонда.

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По словам адвоката Карел Де Мистер, пока непонятно, где находятся русские.

"Мы попросили судью провести дополнительное расследование. Если в Бельгии можно будет найти дополнительные доходы от отмывания денег, мы, конечно, попросим их также арестовать", - сказала Де Мистер.

Россияне приобрели двухуровневую квартиру в Антверпене в 2008 году, а продали для прибыли в 2019-м. Но эти деньги были лишь частью €4 млн, отмытых сторонниками российских чиновников и злоумышленников в бельгийских банках.

В свою очередь это часть около €200 млн, отмытых во многих странах ЕС после того, как преступная группа присвоила их с Hermitage в России и привела к смерти адвоката фирмы Магнитского, когда он выступил с заявлением о преступлениях.

В Латвии власть также конфисковала квартиру, которую приобрели россияне стоимостью €230 тыс.

"Недвижимость была конфискована. Она была приобретена за деньги, связанные с "делом Магнитского". Недвижимость была приобретена гражданином Российской Федерации в обмен на разрешение на временное проживание", - заявил руководитель подразделения по экономическим преступлениям в латвийской полиции Петерис Бауска.

"Акт Магнитского" - это закон США, который содержит список российских чиновников, причастных к мошенничествц, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности, связанных с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено $260 млн из денег налогоплательщиков. Он был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.

Закон приняли девять лет назад, позднее он получил статус глобального акта, который может применяться против граждан любой страны, нарушающие права человека.

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