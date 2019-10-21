В электронных четках от Ватикана обнаружили опасность

Зная адрес электронной почты, любой мог перехватить шифрованный пароль и узнать данные из учетной записи: пол, рост, вес, дату рождения и фото Фото: Волинь24

В только что представленных в Ватикане электронных четках с "умным" крестом обнаружили серьезный недостаток. Он позволял похищать личные данные пользователя.

Уязвимость обнаружил исследователь по безопасности Батис Робер, пишет Общественное.

Она была связана с особенностью работы приложения Click to Pray, который позволял управлять четками. При регистрации в сервисе не нужно придумывать пароль: для входа в приложение использовали одноразовые пин-коды, которые присылали на адрес электронной почты. Робер обнаружил, что эти коды передаются в незашифрованном виде.

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Зная адрес электронной почты, любой мог перехватить незашифрованный пароль и узнать данные из учетной записи: пол, рост, вес, дату рождения и фото. Перехватчики пин-кодов могли перерегистрировать четки на другой адрес электронной почты.

Недостаток устранили. Пин-коды для входа в приложение зашифруют.

В Ватикане выпустили "умные" четки Click To Pray tRosary, которые помогают молиться. Четки нужно подключить к приложению с таким же названием, сообщили на официальном сайте.