В экскаваторе спрятали полтонны экстази

Пакеты с наркотиком в тракторе / 9news.com.au

Власти Австралии обнаружили почти полтонны запрещенного наркотика экстази, спрятанного в экскаваторе, импортированном из Великобритании.

Расследование продолжается с марта, когда австралийские пограничники обнаружили груз в 226 пластиковых пакетах. Вес наркотика 448 кг. Полиция Австралии оценила находку в $60 млн. Об этом пишет Reuters.

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"Преступники думали, что удастся спрятать наркотики в машине и отправить их по определенному адресу. Они ошибались", - сказала помощница комиссара австралийской полиции Джастин Гоф.

В результате расследования в Сиднее и Лондоне арестовали 5 человек.

Согласно всемирному докладу о наркотиках ООН от 2014-го, Австралия занимала 1-е место в мире по количеству тех, кто употребляет экстази. 3-е место по количеству тех, кто употребляет метамфетамины и 4-е по кокаину.