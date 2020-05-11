В эксгумированом трупе нашли улики против серийной убийцы

Мари и Леон Беснарды ФОТО: History

Во Франции эксгумировали тело Леона Беснард 11 мая 1949-го. Эксперты искали в труппе следы яда.

Следователи подозревали жену Леона Мари, но прямых доказательств не было. Их соседи заявляли, что вся семья умирала очень подозрительно. Расследование начали после смерти матери Мари в 1949-м.

Пара поженилась в 1929 году. Жили скромно, хотя их родители были богатыми. Когда две тетки Леона погибли, деньги отошли его родителям. Леон пригласил их жить с ними.

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Вскоре после переезда отец Леона умер. Пара говорила, что отравился грибами. Через три месяца умерла и его мать. Соседи начали что-то подозревать. Наследство разделили между Леоном и его незамужней сестрой Люси. Но скоро Люси, со слов Беснарда, покончила с собой.

Беснарды устроились смотрителями в семью Риветсов. Те тоже очень скоро умерли. Мари оставили единственной наследницей. Тогда Беснарды поехали к двоюродным сестрам Леона Полин и Вирджини Лаллерон. Через несколько дней Полин умерла. Мари утверждала, что женщина случайно выпила щелочи для стирки. Через неделю так же умерла и Вирджини.

В 1947-м Мари влюбилась в другого. Тогда отравила Леона. В его трупе нашли следы мышьяка. Эксгумировали остальные трупы - во всех то же. Но для суда этих доказательств было недостаточно. Каждая последующая экспертиза вывляла все меньше яда. 12 декабря 1961-го Мари Беснард оправдали. Она отравила 13 человек.