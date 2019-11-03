В Дрездене объявили "чрезвычайную нацистскую ситуацию"

В Дрездене заговорили о нацизме. Фото: РБК

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации".

Городские власти заявили, что ситуация с действиями ультраправых в городе стала критичной, сообщает CNN.

В резолюции отмечается, что в результате сложившейся ситуации открытое демократическое общество оказалось под угрозой.

Действия радикальных экстремистов в городе участились, и призвали жителей города помочь жертвам насилия и защитить меньшинства.

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Национал-социализм, также известный как нацизм - политическая идеология, которая была политической доктриной руководства Германии и правящей Национал-социалистической рабочей партии Германии (во времена Третьего рейха), а также в некоторых других странах. Базируется на тезисе о ценности нации и ее верховенстве в процессе образования государства.