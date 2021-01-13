В домах матери и ребенка погибли около 9 тысяч детей

Скандал в Ирландии разгорелся, когда много человеческих останков нашли на территории бывшего дома матери и ребенка / Reuters

В Ирландии - политический скандал из-за расследования о смертности в XIX и XX веках в домах матери и ребенка, где умерли около 9 тыс. детей - там жили женщины и девушки, которые забеременели вне брака.

Правительство страны заявило, что в опубликованном накануне правительственном отчете говорится о репрессивной и жестокой женоненавистнической культуре в этих учреждениях в Ирландии. Об этом пишет ВВС.

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Комиссия, которая исследовала дома матери и ребенка, обнаружила, что около 15% всех детей, рожденных в этих учреждениях, умирали. В обследованных комиссией домах было в свое время около 56 тыс незамужних матерей и 57 тыс. детей. Больше всего их было в 1960-х - 1970-х.

Многие дети, рожденных в этих домах, были усыновлены или отправлены в детские дома, принадлежащие католическим монашеским орденам. В отчете говорится, что многие женщины подвергались там эмоциональному насилию.

В отчете говорится о искаженное отношение к сексуальности и близости, и обществе, которое приняло извращенную религиозную мораль и контроль над личной жизнью, который был очень разрушительным.

Лидер католической церкви Ирландии архиепископ Имон Мартин, сказал, что он согласен, что церковь стала частью этой культуры, в которой люди часто подвергались стигматизации, осуждения и отвержению.

"За это, а также за причиненную длительную боль и эмоциональный стресс, безоговорочно приношу извинения тем, кто остались в живых, и тем, на кого лично повлияли раскрытые реалии", - сказал архиепископ Мартин.

По его словам, Церкви следует найти способы связаться с теми, кто рассказал о своем опыте в отчете. Архиепископ Мартин призвал всех, кто может помочь найти места захоронения умерших в домах матери и ребенка, рассказать о том, что знают.

Министр по делам детей Ирландии Родерик О'Горман сказал, что отчет показал, что в течение десятилетий стигматизация незамужних женщина и их детей лишала этих людей свободы воли, а часто и будущего. Комиссия вынесла 53 рекомендации, включая компенсации жертвам и пострадавшим и увековечения памяти. В отчете говорится, что, хотя дома матери и ребенка существовали в других странах тоже, доля незамужних матерей, живших в специализированных учреждениях, в Ирландии, вероятно, была самой высокой в ​​мире.