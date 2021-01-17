В Черном море затонул российский корабль

В Черном море у побережья Турции затонул российский сухогруз "Арвин".
На борту корабля находятся 15 членов экипажа. Об этом сообщает Anadolu.
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Губернатор региона Синана Гюнер рассказал, что члены экипажа, вероятно, находятся в шлюпках. Их пытаются спасти.
Сейчас к месту происшествия направляются спасательные службы и гражданские суда.
В Нигерии затонуло пассажирское каноэ. Погибло 18 человек, среди них трое мужчин и 15 женщин. Лодка перевозил 23 пассажиров из Занг Маджио на ферму. Из-за перегрузки перевернулся на реке.
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