В Черном море затонул российский корабль

У берегов Турции затонул сухогруз РФ. Фото: Facebook

В Черном море у побережья Турции затонул российский сухогруз "Арвин".

На борту корабля находятся 15 членов экипажа. Об этом сообщает Anadolu.

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Губернатор региона Синана Гюнер рассказал, что члены экипажа, вероятно, находятся в шлюпках. Их пытаются спасти.

Сейчас к месту происшествия направляются спасательные службы и гражданские суда.

В Нигерии затонуло пассажирское каноэ. Погибло 18 человек, среди них трое мужчин и 15 женщин. Лодка перевозил 23 пассажиров из Занг Маджио на ферму. Из-за перегрузки перевернулся на реке.