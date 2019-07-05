В Черном море перевернулся катамаран - есть погибшие

Медики не смогли спасти двух женщин. Фото: "Кубанские новости"

Катамаран с 43 пассажирами перевернулся в Черном море у поселка Джубга в Краснодарском крае РФ.

В результате происшествия погибли люди, сообщают "Кубанские новости".

По предварительным данным, на судне находилось 43 человека, 37 - были доставлены на берег, еще 6 были подобраны из воды и доставлены на берег другими судами.

Не удалось спасти жизни двух женщин. Они умерли на берегу.

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На месте происшествия работает следственная группа. Одной из причин аварии называют перезагруженность катамарана.

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