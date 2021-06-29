В центре Санкт-Петербурга спели гимн Украины - видео

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
2 Просмотров: 432
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 972
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 432
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 864
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1773
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1305
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7948
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 612
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 441
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 774
Фото
Все фото
3
4
5
5
5
Ураган затопил улицы и вызвал пожар
Ураган затопил улицы и вызвал пожар
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
В гавани затонули десять круизных лайнеров
В гавани затонули десять круизных лайнеров
Обстреляли вертолет президента
Обстреляли вертолет президента
Видео
Все видео
В центре Санкт-Петербурга спели гимн Украины - видео
В центре Санкт-Петербурга спели гимн Украины - видео
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1638
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 711
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 387
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 486
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 756
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 14:56

В центре Санкт-Петербурга спели гимн Украины - видео

  Комментировать
В центре Санкт-Петербурга спели гимн Украины - видео
Музыкант выступал выступал неподалеку от канала Грибоедова. Фото: pixabay.com

В российском Санкт-Петербурге уличный музыкант исполнил гимн Украины на трубе.

Прохожие слушали и не мешали мужчине, который выступал недалеко от канала Грибоедова - в самом центре культурной столицы РФ. Видеозапись исполнения композиции обнародовали в соцсетях, передает Telegram-канал "Украина Новости".

"Меня позабавили, а я вас потешу! Санкт-Петербург, 29 июня, 5 минут назад. Слава Украине!" - написал один из пользователей.

Уличный музыкант, вокруг которого собралась толпа, не испугался российского ОМОНа. Чтобы исполнить украинский гимн, мужчина поднялся на стул. Также пообещал сыграть гимн Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube блокирует видео с гимном России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Як тебе не любити, Києве мій" впервые исполнили для москвичей

Впервые стихотворение этнографа Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна" опубликовали во львовском журнале "Мета" 1863 года. Тогда он распространился на западноукраинских землях. Священник Михаил Вербицкий увлекся поэзией Павла Чубинского и захотел положить ее на музыку. Свои ноты опубликовал 1865-го. Исполнили песню того же года в Перемышле во время концерта, посвященного Тарасу Шевченко. Газета The New York Times опубликовала гимн Украины 17 июня 1918-го. В заметке говорилось об утверждении официального перевода песни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В центре Санкт-Петербурга спели гимн Украины - видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Создали самую жестокую террористическую организацию

Самое читаемое
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 9234
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 6984
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 6507
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 5022
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
5
 Просмотров: 4302
Мир
ООН может прекратить миротворческие миссии - назвали причину
ООН может прекратить миротворческие миссии - назвали причину Просмотров: 189
ЕС готовит новые санкции против России. При каких условиях введут
ЕС готовит новые санкции против России. При каких условиях введут Просмотров: 153
Вакцину CoronaVac испытали на детях - какие последствия
Вакцину CoronaVac испытали на детях - какие последствия Просмотров: 522
В океане дрейфовала "лодка-призрак" с 20 мертвецами на борту
В океане дрейфовала "лодка-призрак" с 20 мертвецами на борту Просмотров: 801
"Похоже на ошибку". Минобороны Британии объяснило потерю секретных документов
"Похоже на ошибку". Минобороны Британии объяснило потерю секретных документов Просмотров: 279
Больше всего комментируют
28
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
2
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Голосов: 410
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть