В центре Берлина произошла стрельба: один человек погиб

В Берлине стрельба: один человек погиб. Фото: Сегодня

В Берлине произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, четверо - получили ранения.

Происшествие случилось в районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром. Там проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show, сообщает Local.

Полиция эвакуировала посетителей мероприятия через задние и боковые двери здания.

Погибшим является мужчина в возрасте 42 лет. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

В полиции считают, что стрельбу вели несколько человек. Предполагаемые нападавшие скрылись с места происшествия. Правоохранители продолжают расследование.

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Раньше, в Киеве в спортзале по ул. Металлистов произошла стрельба. В результате ранения получил 28-летний посетитель.