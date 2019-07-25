В Чехии в ДТП попал автобус с украинскими работниками: есть погибшие

В Чехии ДТП с украинскими работниками. Фото: ТСН

В Чехии автобус с украинскими гастарбайтерами попал в ДТП на железнодорожном переезде, в результате чего погиб один человек.

Авария произошла между населенными пунктами Причина и Петровице. По имеющимся данным, водитель автобуса решил проскочить на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с рельсовым автобусом, сообщает Mukachevo.net.

В ДТП погибла женщина с Тячевского района Закарпатской области. Три человека, в том числе 20-летний парень из Виноградовского района, пострадали.

По информации полиции Чехии, водитель после совершения аварии пытался скрыться с места событий, однако был задержан.

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23 июля, в селе Ракошино Мукачевского района Закарпатской области заместитель руководителя Государственной фискальной службы в регионе сбил пешехода. От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель Volkswagen Touareg находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ.