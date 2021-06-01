В Чехии проголосуют за вотум недоверия правительству

Депутаты недовольны борьбой с коронавирусом. Фото: Pexels

В четверг нижняя палата парламента Чехии проголосует по поводу вотума недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша.

Вотум объявят пять оппозиционных партий объявят вотум недоверия, сообщает Czech Radio.

Они недовольны действиями правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. Считают, что у них с Бабишем конфликт интересов.

Сам Бабиш говорит, что президент Милош Земан вновь выразил поддержку кабмину.

"За четыре месяца до выборов провоцировать дестабилизацию правительства не выгодно никому", - сказал он.

Причиной также является то, что коммунисты официально разорвали соглашение о сотрудничестве с правительством меньшинства. Премьер сообщил, что коммунисты определятся со своей позицией по вотуму недоверия правительству.

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Бабиш заявил, что Земан по-прежнему считает, что правительство будет править до октябрьских выборов даже в случае если потеряет доверие парламента.

Руководители 27 стран Европейского союза поддержали власть Чехии, каторая выслала из страны российских дипломатов из-за взрывов в Врбетице.