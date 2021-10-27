В Чехии поймали бандитов, которые вымогали деньги у украинцев

В чешском Брно правоохранители обезвредили преступную организацию "Луганская бригада".
В Южной Моравии провели операцию под кодовым названием "Бригада", сообщает Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии.
Бандиты шантажировали приезжих украинцев. Запугивали и заставляли платить за "защиту".
Задержали четырех мужчин и троих женщин. Один подозреваемый еще неизвестен.
Две женщины обвиняются в участии в ОПГ и отмывании средств. Они предоставляли свои банковские данные для перечисления денег.
У преступников изъяли более 1 млн чешских крон и огнестрельное оружие.
Дело находится под наблюдением городской прокуратуры Брно.
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Преступникам грозит до 10 лет тюрьмы.
В Ивано-Франковской области задержали группу мошенников. В телефонном разговоре они представлялись полицейскими и требовали у людей деньги за вроде бы не привлечение их родственников к уголовной ответственности – от 4 до 12 тыс. грн.
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