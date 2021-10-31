В Чехии оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший

Недалеко от чешского города Либерец оборвалась кабина на канатной дороге, ведущей на гору Ештед.

В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщает чешское издание "Novinky".

В кабине ехал только водитель, во время падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Спасатели эвакуировали около 14 пассажиров и водителя из второй кабины, которая оставалась висеть на тросах. Никто из них не пострадал.

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Сначала сообщалось, что в упавшей кабине было 30 человек, но впоследствии оказалось, что информация не соответствует действительности.

Причина аварии пока неизвестна. Это первый подобный случай за более чем 80-летнюю историю канатной дороги.

Канатная дорога на Ештед – популярная туристическая достопримечательность, принадлежащая Чешской железной дороге. В 2020 году на вершину поднялось 211 тысяч человек. В 2019 году была проведена реконструкция электрооборудования, ремонт был связан с заменой приводного и охранного оборудования. В прошлом году канатная дорога не работала более 100 дней из-за мер по борьбе с коронавирусом. В сентябре этого года из-за технических проблем канатная дорога также не работала. 23 мая на севере Италии оборвалась кабина на канатной дороге. В кабине находились 15 человек. 13 из них умерли мгновенно.