В Британии упростили правила въезда для вакцинированных людей

Про изменения скажут 26 января. Фото: Reuters

В Англии упростили правила въезда для вакцинированных людей. Теперь вакцинированным не нужно сдавать тест.

Об этом сообщает Reuters.

В Великобритании больше не потребуют проведения тестов на COVID для полностью вакцинированных путешественников. Министр транспорта Британии Грант Шеппс заявил об отмене обязательного тестирования для полностью привитых уже в феврале этого года.

По информации Reuters, об изменениях объявят 26 января.

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"Что именно стало причиной принятия этого решения, пока неизвестно", – добавляют в сообщении.

В Молдове ужесточились правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Теперь при пересечении границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие Covid-19.