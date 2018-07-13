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В Британии нашли бутылку с "Новичком"

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В Британии нашли бутылку с &quot;Новичком&quot;
"Новичок" нашли в дома пострадавшего Чарли Роули Фото: DW

В Великобритании полиция нашла бутылочку с нервно-паралитическим веществом "Новичок". Ее обнаружили в доме Чарли Роули, который находится в больнице.

Тесты подтвердили, что вещество в бутылке именно "Новичок". Сейчас проводится расследование, это не вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в марте, пишет Сегодня.

"Это явно значительный прогресс. Однако, мы не можем гарантировать, что больше не осталось вещества. Границы вокруг места происшествия останутся в течение некоторого времени", - рассказал глава полиции Великобритании по борьбе с терроризмом Нил Баса.

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9 июля на автобусе остановке в Солсбери за 280 метров от места отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" внезапно потерял сознание человек, на месте работают правоохранители.

Полиция и медики держатся на расстоянии от пострадавшего

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Дата
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