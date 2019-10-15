В Бразилии обвалилась многоэтажка

Под завалами могут находиться от 10 до 15 человек. Фото: Chesl

В бразильском городе Форталеза рухнул семиэтажный жилой дом.

Инцидент произошел утром во вторник, 15 октября. Погиб как минимум один человек, еще двое получили травмы. По данным спасателей, под завалами могут находиться от 10 до 15 человек. Об этом сообщает Globo.

Как отмечается, здание было расположено в фешенебельном районе города. На месте происшествия работают спасатели. Проводится эвакуация жителей соседних домов. В районе нарушено электро- и газоснабжения.

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