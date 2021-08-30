В Братиславе мужчина массово расстрелял людей

Автор: peoples.ru 48-летним Любомиром Гарманов из автоматического оружия расстрелял восемь человек

30 августа 2010 года в Братиславе произошел массовый расстрел людей. 48-летний Любомир Гарман из автоматического оружия расстрелял восемь человек. 17 человек получили ранения.

Нападение произошло в районе Девинска Нова Вес в Братиславе. Около 9:40 утра Любомир Гарман, одетый в джинсы, джинсовую куртку, наушники для стрельбы и военные ботинки, вооруженный полуавтоматической винтовкой с сумкой дополнительных магазинов ворвался в квартиру своих соседей - Слезакових. На тот момент в ней находились пять человек - три женщины, мужчина и 12-летний подросток.

Преступник целился в Марию и ее сына Йозефа, которые находились в ванной комнате. Любомир дважды выстрелил по ним, но оба раза промахнулся и попал в стену. Женщина в панике закрывала дверь ванной, однако через несколько секунд злой человек ворвался туда. Несмотря на мольбы Марии он стреляет в нее дважды, убивая на месте. Переступив через тело, убийца стреляет в ее сына, мгновенно убивая его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Талибы расстреляли певца

После этого Любомир Гарман врывается в спальню, где укрылись еще три человека. Стрелец убивает людей.

В квартиру зашел 49-летний мужчина. Увидев оружие и убитых людей, он пытался скрыться, но преступник начинает стрелять вслед. Несмотря на это он промахивается.

Автор: nazdarru.livejournal.com После стрельбы мужчина покончил с собой

Любомир Гарман выбегает вслед за мужем на лестничную площадку и снова стреляет. Он ранит мужчину в ногу. Крики о помощи слышат жители дома и в 9:45 полиция принимает первый звонок.

Преступник настигает раненого на улице, и делает семнадцать выстрелов. Он убил мужчину, повредил пулями несколько автомобилей и ранил случайного прохожего. Любомир меняет магазин в автомате и, не трогая раненого, идет вдоль по улице, стреляя во всех направлениях по автомобилям, окнам и прохожих.

Автор: AFP Медики оказывают первую помощь раненому полицейскому, раненому в пригороде Братиславы

Около 9:47 на место прибывает первая машина полиции. Как только она останавливается Любомир осуществляет девять выстрелов и тяжело ранит в голову одного из полицейских. Патрулю приходится отступить и вызвать подкрепление. Преступник продолжает двигаться в сторону местного торгового центра и детского сада.

Радио и телевидение сообщает о стрельбе на улице Павла Горова и настоятельно рекомендует всем оставаться в домах, не подходить к окнам, и не выходить на улицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства

Автор: Reuters 48-летним Любомиром Гарманов из автоматического оружия расстрелял восемь человек

Около 10:00 полиция окончательно окружает район стрельбы, на месте уже находятся более десятка машин полиции и скорой помощи. Около 10:10 на место прибывает спецподразделение словацкого спецназа. Любомир все еще продолжает стрелять. В одной из машин он ранит 6-летнего ребенка, его отца и мать. Кроме этого, стрелок несколько раз попал в женщину, которая стояла на балконе. Он ранил ее в живот. Она успела забежать обратно в квартиру, однако там умерла.

Около 10:15 Гарман, оцеплен полицией, успевает забежать в полуоткрытое складское помещение. Он некоторое время отстреливается, но вскоре получает тяжелое ранение в грудь от снайперского огня. В 10:17 Гарманов кончает жизнь самоубийством стреляя из автомата себе в подбородок.

Любомир Гарман имел давний конфликт с цыганском семьей, которую ее соседи характеризуют как слишком громкую - крики и гости до поздней ночи.

Сам убийца последние два года был безработным и все свободное время отдавал любимому делу - стрельбе. Он записался в Клуб бывших воинов и как его член имел право держать у себя огнестрельное оружие, включая автомат, переоборудованным только на одиночные выстрелы.

22 июля 2011-го, 10 лет назад, 32-летний норвежец Андерс Брейвик совершил два теракта в Осло и на острове в 35 км от столицы. В результате погибли 77 человек. Это самая большая со времен Второй мировой войны массовая гибель в стране.