В боях погибли семеро солдат - минобороны Азербайджана

Армянские солдаты в окопах / PAP

Минобороны Азербайджана заявило, что 16 ноября на границе с Арменией погибли не менее семи азербайджанских солдат.

Они "стали шахидами в ходе боевых действий", - пишет минобороны Азербайджана.

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В заявлении говорится, что в ходе боев на границе с Арменией также ранено 10 азербайджанских солдат.

"Ситуация на границе между Азербайджаном и Арменией стабилизировалась с вечера 16 ноября. Провокация и военный авантюризм, совершенные Арменией на границе, закончились полным армянским поражением", - пишет минобороны Азербайджана.

Ранее минобороны Азербайджана обвинило армянскую армию в "масштабных провокациях" против азербайджанских постов на межгосударственной границе. В ответ на это азербайджанская армия предприняла военную операцию против Армении, заблокировав передвижение ее войск.

Президент России Владимир Путин поговорил с премьером Армении Николой Пашиняном о напряженности на границе Азербайджана с Арменией. 16 ноября Армения обратилась к России за военной поддержкой в связи с наступлением Азербайджана.

15 ноября Пашинян обвинил азербайджанских солдат в нарушении границы между двумя странами и уволил министра обороны Армении в связи с этим.

Осенью 2020 года Армения и Азербайджан вели 44-дневный конфликт за Нагорный Карабах - армянский анклав на территории Азербайджана. Конфликт завершился победой азербайджанских войск, и Баку восстановил контроль над частью Нагорного Карабаха. В боях погибло не менее 6500 человек. Боевые действия закончились перемирием, заключенным за посредничества России. Москва отправила в регион конфликта около 2000 военных. Несмотря на окончание боев, напряженность между Ереваном и Баку остается высокой.