В борьбе с коронавирусом будут помогать роботы

ЕС закупит роботов в больницы. Фото: ua.korrespondent.net

Европейская комиссия закупит 200 дезинфицирующих роботов с целью уменьшения распространения коронавируса.

Их доставят в больницы Европы в ближайшие недели, сообщает пресс-служба ЕС.

Для закупки роботов выделили €12 млн.

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Роботы в течение 15 мин. с помощью ультрафиолета будут дезинфицировать больничные палаты. Процессом будет руководить оператор, который будет находиться вне помещения.

Недавно стало известно, что страны Европы экстренно готовят план вакцинации в связи с ростом количества инфицированных Covid-19 в мире.