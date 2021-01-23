В Болгарии ученики возвращаются на занятия в школы

В феврале ученики средней школы смогут снова ходить на занятия. Фото: Pixabay

В Болгарии власти смягчают карантинные ограничения. В феврале ученики средней школы смогут снова ходить на занятия.

Ученикам средней школы с 4 февраля будет разрешено не только ходить на уроки, но и на внеклассные спортивные секции и занятия танцами. Ученики начальной школы и детсадов посещают заведения еще с начала января и это не привело к увеличению заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

В то же время, в стране остаются закрытыми бары, рестораны и кафе. Власти пока не планируют открывать общепиты, опасаясь распространения более опасного мутированного коронавируса.