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В библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать в 1709 году

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В библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать в 1709 году
В церковную библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать более 300 лет назад. Фото: Sheffield Star

В Великобритании Шеффилдский собор получил посылку с книгой "Вера и практика англиканской церкви", которую читатель взял из церковной библиотеки в 1709 году.

Об этом сообщило издание Sheffield Star.

Жительница Уэльса нашла книгу среди вещей покойной крестной матери. Женщина написала в завещании, что "Веру и практику англиканской церкви" нужно вернуть в собор.

Книгу написали в 1688 году и выдали в 1704-м. В те времена Шеффилдский собор еще был церковью и славился библиотекой. "Вера и практика англиканской церкви" станет жемчужиной в литературной коллекции Шеффилдского собора.

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"Я пытаюсь посчитать, каким мог бы быть штраф для читателя. Он позволил бы нам купить новую крышу или что-то еще", - пошутила заместительница настоятеля собора Кейт Фэрроу.

Неподалеку от немецкого города Лютерштадт-Айслебен обнаружили остатки церкви, построенной более 1 тыс. лет назад по приказу первого императора Священной Римской империи Оттона Великого.

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