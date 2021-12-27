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В Берлине умерла самая старая белая медведица в Европе

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В Берлине умерла самая старая белая медведица в Европе
Медведице было 37 лет. Фото: pixabay

Белая медведица Катюша скончалась в Берлинском зоопарке в возрасте 37 лет. Самка была самым старым белым медведем в Европе и последним белым медведем в Берлинском зоопарке.

Об этом сообщает агентство dpa.

Катюша была найдена мертвой в своем вольере 24 декабря, сообщил в понедельник Берлинский зоопарк. Белые медведи обычно доживают до 25-30 лет. Катюша имела проблемы с сердцем, и какое-то время ей требовалась медицинская помощь.

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"В ближайшие недели мы решим, что делать с вольером для белых медведей в зоопарке", - сообщил Берлинский зоопарк.

Два белых медведя до сих пор живут в берлинском парке Тирпарк, который принадлежит тому же владельцу, что и Берлинский зоопарк.

Катюша родилась в 1984 году в зоопарке Карлсруэ и через год приехала в Берлинский зоопарк. Она жила с белым медведем Кнутом, одной из самых больших звезд Берлинского зоопарка, пока в 2011 году он внезапно не умер от болезни мозга.

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декабря

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