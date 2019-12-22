В Берлине предупредили возможный теракт на ярмарке

В Берлине эвакуировали ярмарку из-за возможного теракта. Фото: РБК

В Германии предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.

Правоохранители заметили на рынке двоих подозрительных мужчин. При проверке документов выяснилось, что они являются сирийцами, один из них имел подтвержденные контакты с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает Bild со ссылкой на источники в полиции.

В отношении другого мужчины США выдали международный ордер на арест за незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Силовики также нашли подозрительный предмет, который могли оставить мужчины. Предположительно, это может быть самодельное взрывное устройство. Подозреваемые задержаны.

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Раньше, в Польше задержали украинца Максима С. Он планировал взорвать заминированный автомобиль под торговым центром в городе Пулавы.