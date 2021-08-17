В Белом доме объяснили свои действия относительно Афганистана

Террористы из "Талибана" захватывают Афнанистан, вытесняя правительственные силы. Фото: Reuters

США доказали, что могут подавлять терроризм в различных регионах мира без постоянного военного присутствия.

"И мы намерены делать именно это в Афганистане", - заявил журналистам в Белом доме советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Благодаря усилиям американских служб, аэропорт в Кабуле остается открытым для самолетов, занимающихся эвакуацией. "Эти операции будут продолжены в ближайшие дни", - добавил Салливан.

США взаимодействуют на дипломатическом уровне с союзниками и ООН, а также поддерживают контакт с талибами, чтобы обеспечить безопасный проезд людей в аэропорт.

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Войска США не могли оставаться в Афганистане, после того, как по решению экспрезидента Трампа большая часть их уже была выведена из страны, пояснил Салливан. "Предыдущая администрация сократила численность войск с 15 000 до 2500. Но даже при 15 тысячах военных афганские правительственные силы теряли позиции", сказал он.

Чтобы удерживать стабильность в Афганистане нужно было бы значительное американское присутствие, "что многократно превышало то, что было передано президенту Байдену". При этом США понесли бы серьезные потери, подчеркнул представитель Белого дома.

США покидают Афганистан после 20 лет войны в этой стране. Президент Джо Байден заявил, что вывод войск завершится до 31 августа. Ранее планировалось сделать это до 11 сентября. Параллельно террористы из "Талибана" захватывают страну, вытесняя правительственные силы. План вывода предусматривал, что примерно тысяча американских военнослужащих останется охранять кабульский аэропорт и посольство. Однако из-за быстрого продвижения талибов США решили перебросить в Кабул еще 3000 военных, чтобы обеспечить эвакуацию персонала посольства и тысяч афганцев, которые сотрудничали с американцами. В субботу Белый дом решил увеличить численность этой группировки еще на 1000 военных, то есть до 5000.