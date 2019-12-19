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четверг, 19 декабря 2019 11:09

В Bellingcat отреагировали на жалобу Цемах в суд против Украины и Нидерландов

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В Bellingcat отреагировали на жалобу Цемах в суд против Украины и Нидерландов
Хиггинс заявил об абсурдности ситуации с обращением Цемаха. Фото: Обозреватель

Боевик Владимир Цемах, который является фигурантом дела MH17, подал жалобу в Европейский суд по правам человека против Украины и Нидерландов.

По мнению основателя международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиота Хиггинса, такие действия говорят об абсурдности ситуации.

"Это, скорее, отражает извращенную природу всей ситуации. Сначала с увольнением Цемах украинским судом в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, несмотря на то, что он украинец. Затем его бегство непосредственно в Россию. Затем отказ России сотрудничать с Нидерландами по его задержанию, а теперь вот это", - сказал Хиггинс, сообщает Укринформ.

По словам адвоката Цемах, жалоба касается обстоятельств задержания и содержания в СИЗО в Киеве. Также говорится о якобы применении психотропных препаратов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цемах заявил, что Украина использовала против него "психотропные препараты", и подал в суд

"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемах. Пока более подробной информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", - сказал адвоката Цемах Анатолия Кучерена агентству ТАСС.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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