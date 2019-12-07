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суббота, 07 декабря 2019 20:40

В Беларуси завершился митинг против Кремля

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В Беларуси завершился митинг против Кремля
Митинг прошел без задержаний. Фото: Zaxid.net

В Минске закончился протест белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией.

Акция протеста прошла без задержаний, сообщает kommersant.

Акция началась в полдень на Октябрьской площади у Дворца республики. Длительная 5 часов, в ней принимали участие несколько сотен человек.

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С Октябрьской площади люди прошлись в Дом правительства, затем на площадь Свободы и на площадь Якуба Коласа. В события милиция не вмешивалась, людей не задерживали.

В Минске произошли столкновения между протестующими против присоединения Беларуси к России и переодетыми правоохранителями. Более тысячи человек собрались на акцию протеста против интеграции с Россией на Октябрьской площади.

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