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пятница, 08 мая 2020 16:34

В Беларуси запретили акцию "Бессмертный полк"

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В Беларуси запретили акцию &quot;Бессмертный полк&quot;
"Бессметрного полка" в Беларуси не будет. Фото: pixabay.com

Власти Минска запретили проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По информации TUT.BY, отказ пришел сразу трем общественным организациям, которые подавали заявки на ее проведение.

В отказе подчеркивается, что в России акция "Бессмертный полк" пройдет онлайн и рекомендовали поступить так же.

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В то же время в Минске 9 мая пройдет полноценный парад Победы. Беларусь - единственная из стран не стала отказываться от его проведения. Однако ветеранов на парад не пустят.

Несмотря на коронавирус, белорусские депутаты поддержали проведение президентских выборов 9 августа.

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08
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