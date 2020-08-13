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четверг, 13 августа 2020 12:45

В Беларуси задержали милиционера, который поддерживает митингующих

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В Беларуси задержали милиционера, который поддерживает митингующих
Опубликованное милиционером фото с подписью "17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом". Фото: Instagram/Егор Емельянов

В Новополоцке задержали капитана милиции Егора Емельянова за нарушение порядка проведения акций.

Накануне он публично подал в отставку на фоне протестов, сообщает "Наша Нива".

Его жена Марина Емельянова рассказала, что ей позвонили и сказали, что нужно подойти подписать документы, акт приема-передачи одежды.

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"Мы с ним были на связи, планировали в этот день семейный ужин. В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей 3 года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает", - рассказывает жена Емельянова.

В среду, 12 августа, во время массовых акций протеста в Беларуси задержали около 700 человек. Обвинили в участии в несанкционированных массовых мероприятиях.

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Дата
13
августа

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