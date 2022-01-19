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четверг, 20 января 2022 00:00

В Беларуси задержали известного журналиста

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В Беларуси задержали известного журналиста
Журналиста Северина Квятковского задержали в Беларуси. Фото: euroradio.fm

В Беларуси задержан писатель, журналист, менеджер культурных и медиапроектов Северин Квятковский.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

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Журналист был задержан возле его дома. Он как раз вернулся из-за границы. О причинах задержания информации нет.

Квятковский работал на Радио Свобода в период 2002-2008 годов.

С 2012-го – ведет блоги на белорусской службе РС.

Квятковский является членом Белорусской ассоциации журналистов, союза белорусских писателей, ПЕН-центра и автором нескольких книг.

28 сентября в Минске КГБ провел неудачный рейд по квартирам граждан. Они выбили двери в квартиры IT-менеджера Андрея Зельцера, а тот открыл огонь из ружья. В результате работник КГБ получил смертельное ранение. Зельцера застрелили ответным огнем.

12 октября в Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков Telegram-каналов, объявленных "экстремистскими". Подписчиков таких каналов и чатов будут привлекать к ответственности как участников экстремистского формирования. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

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