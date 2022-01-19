В Беларуси задержали известного журналиста

В Беларуси задержан писатель, журналист, менеджер культурных и медиапроектов Северин Квятковский.
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
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Журналист был задержан возле его дома. Он как раз вернулся из-за границы. О причинах задержания информации нет.
Квятковский работал на Радио Свобода в период 2002-2008 годов.
С 2012-го – ведет блоги на белорусской службе РС.
Квятковский является членом Белорусской ассоциации журналистов, союза белорусских писателей, ПЕН-центра и автором нескольких книг.
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