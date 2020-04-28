В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных

В Беларуси за минувшие сутки обнаружили 919 случаев заражения Covid-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
Наибольшее количество новых зараженных, которое фиксировали ранее, составило 873 человека.
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Всего в Беларуси обнаружили 12 208 человек из Covid-19. С начала пандемии выздоровели 1993 человека, 79 пациентов умерли.
Президент Беларуси Александр Лукашенко несмотря на эпидемию коронавируса устроил субботник в Чернобыльской зоне. Лукашенко сажал сосны в Национальном парке "Припятский". Об этом сообщают местные СМИ.
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