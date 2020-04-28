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вторник, 28 апреля 2020 19:50

В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных

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В Беларуси за сутки обнаружили рекордное количество больных
Ранее такое количество больных не фиксировали. Фото: Reuters

В Беларуси за минувшие сутки обнаружили 919 случаев заражения Covid-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Наибольшее количество новых зараженных, которое фиксировали ранее, составило 873 человека.

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Всего в Беларуси обнаружили 12 208 человек из Covid-19. С начала пандемии выздоровели 1993 человека, 79 пациентов умерли.

Президент Беларуси Александр Лукашенко несмотря на эпидемию коронавируса устроил субботник в Чернобыльской зоне. Лукашенко сажал сосны в Национальном парке "Припятский". Об этом сообщают местные СМИ.

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