В Беларуси прошли самые масштабные акции протеста за последнее время

Тысячи белорусов вышли с новыми протестами на улицы Минска вечером 30 июля.
Акцию еще днем анонсировала оппозиционный политик и кандидат в президенты Светлана Тихановская, пишет местное издание TUT.BY.
В парке Дружбы народов люди начали собираться еще в 16:00, около 22:00 событие закончилась.
Правозащитники говорят, что на митинг в Минске пришли около 34 тысяч человек.
Перед собравшимися выступили три представительницы объединенного штаба оппозиционеров, каждая рассказала несколько историй, как пострадала в предвыборный период от правоохранительных органов.
За собранием следили милиция и силовики. По окончании митинга люди зажгли фонари на телефонах.
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Ранее стало известно, что в Беларуси решили отслеживать администраторов Telegram-каналов, в которых публикуют призывы к протестам.
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