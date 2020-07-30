В Беларуси прошли самые масштабные акции протеста за последнее время

В Беларуси прошли масштабные акции протеста. Фото: Reuters

Тысячи белорусов вышли с новыми протестами на улицы Минска вечером 30 июля.

Акцию еще днем ​​анонсировала оппозиционный политик и кандидат в президенты Светлана Тихановская, пишет местное издание TUT.BY.

В парке Дружбы народов люди начали собираться еще в 16:00, около 22:00 событие закончилась.

Правозащитники говорят, что на митинг в Минске пришли около 34 тысяч человек.

Перед собравшимися выступили три представительницы объединенного штаба оппозиционеров, каждая рассказала несколько историй, как пострадала в предвыборный период от правоохранительных органов.

За собранием следили милиция и силовики. По окончании митинга люди зажгли фонари на телефонах.

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Ранее стало известно, что в Беларуси решили отслеживать администраторов Telegram-каналов, в которых публикуют призывы к протестам.