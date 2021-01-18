В Беларуси продолжаются протесты: ситуация за выходные

Белорусы продолжают проводить акции протестов в разных городах страны. В воскресенье на улицы вышли жители Тракторозаводского поселка и Боровлян.
За 2 дня силовики задержали более 20 человек. В центре Гродно арестовали бизнесмена и известного мецената Валерия Загорского, сообщает TUT.BY.
Сейчас он находится в Ленинском РОВД Гродно. Вместе с ним были задержаны минимум 3 человека.
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, сколько будет оставаться у власти.
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