В Беларуси продолжаются протесты: ситуация за выходные

Белорусы продолжают проводить акции протестов в разных городах страны. В воскресенье на улицы вышли жители Тракторозаводского поселка и Боровлян.

За 2 дня силовики задержали более 20 человек. В центре Гродно арестовали бизнесмена и известного мецената Валерия Загорского, сообщает TUT.BY.

Сейчас он находится в Ленинском РОВД Гродно. Вместе с ним были задержаны минимум 3 человека.

Фото: TUT.BY

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, сколько будет оставаться у власти.