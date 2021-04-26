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понедельник, 26 апреля 2021 07:12

В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство Лукашенко

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В Беларуси показали &quot;признание&quot; группы, что якобы планировала убийство Лукашенко
В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и переворот в стране. Фото: скриншот с видео

В Беларуси заявили якобы о связи Майкла Карпентера, советника президента США Джо Байдена, с делом о подготовке покушения на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил белорусский государственный телеканал ОНТ. Там же показали сюжет, в котором трое обвиняемых в подготовке покушения и переворота на камеру признают свою вину, а также обсуждают план захвата власти в Беларуси, как утверждается за кадром, в украинском ресторане в Москве.

"Это все действительно серьезно, и без Соединенных Штатов не обошлось. Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: "Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было привлечено к попытке убийства Лукашенко, есть абсолютно ошибочным". Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет", - прозвучало в сюжете канала.

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Следует отметить, что признание трех оппозиционеров после задержания показаны вскользь, буквально по несколько секунд.

"Я признаю себя виновным в участии в заговоре", - говорит политтехнолог Александр Федута.

От председателя оппозиционной партии БНФ Григория Костусева и адвоката Юрия Зенковича раздаются по три слова: "Признаю свою вину". В чем она заключается, уже не слышно.

Зато приводится солидный отрывок из оперативного видео, как отмечается за кадром, снятого "в Москве под сытную украинскую еду", где оппозиционеры подробно и гладко, как по писаному, обсуждают план захвата власти.

"Задача №1 у нас, получается, - устранить главного. Задача №2 - занять, блокировать внутренние войска и ОМОН. Задача №3 - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанция, телевидения и зачитать обращение", - четко, как на лекции, перечисляет на оперативной съемке Зенкович.

Все трое задержанных сейчас находятся в Беларуси в СИЗО.

В России исчезли трое критиков самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые отдельно друг от друга приехали в Москву по делам. Это Юрий Зенкович, Григорий Костусев и Александр Федута. Все пропавшие белорусские оппозиционеры оказались в КГБ в Минске.

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Дата
26
апреля

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