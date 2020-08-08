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суббота, 08 августа 2020 15:22

В Беларуси на выборах президента досрочно проголосовала треть избирателей

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В Беларуси на выборах президента досрочно проголосовала треть избирателей
Наблюдатели за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах 2020-го зафиксировали 1035 нарушений. Фото: pexels.com

В Беларуси на президентских выборах досрочно проголосовали 32,24% избирателей. Досрочное голосование началось 4 августа и продлится до 8 августа включительно.

В Брестской области зафиксировали явку на уровне 30,11%, в Витебской - 30,86%, Гомельской - 42,72%, Гродненской - 30,02%, Минской - 29,09%, Могилевской - 37,85%. В Минске досрочно проголосовали 26,45% избирателей, передает Белапан.

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В то же время на предыдущих президентских выборах явка была меньше. За аналогичный период успели проголосовать 28,06% избирателей.

Наблюдатели за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах 2020-го зафиксировали 1035 нарушений. Чаще всего в помещение для голосования недопускалы аккредитованного наблюдателя.

В Беларуси президентские выборы 2020 года пройдут в воскресенье, 9 августа. В выборах участвуют 5 кандидатов: глава государства Александр Лукашенко, глава партии "Грамада" Сергей Черечень, сопредседатель ОО "Говори правду!" Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы - переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016-2019) Анна Канопацкая.

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