В Беларуси молния убила человека, еще четверо пострадали

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В Беларуси группа молодых людей спряталась от грозы под деревом, в которое ударила молния. В результате девушка скончалась на месте, четверо юношей госпитализированы с электротравмами.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

"Сегодня (17 июля - ред.) в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Молодых людей доставили в больницы с травмами разной степени тяжести. Девушку спасти медики не смогли.

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Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как стабильное, средней степени тяжести, он находится в хирургической реанимации.

В западном штате Раджастхан, Индия, погибли от удара молнии девять человек, среди них семеро детей. Инциденты произошли после аномальных ливней.