В Беларуси казнили убийцу двух женщин

В Беларуси мужчину осудили и казнили за убийство двух женщин. Фото: ТСН

В Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину.

Его приговорили к высшей мере наказания за убийство двух женщин - 26 и 27 лет. Смертный приговор вынес Могилевский областной суд, сообщает Белсат.

Преступник убил женщин в июле 2018 года в квартире своей матери в Бобруйске.

Одну жертву зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

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Ходатайство убийцы в Верховный суд и к руководителю страны остались без удовлетворения.

За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек. В Парламентской ассамблее Совета Европы опубликовали заявление, в котором призывают Беларусь и Россию отменить смертную казнь.