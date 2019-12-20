В Беларуси казнили убийцу двух женщин

В Беларуси расстреляли 36-летнего мужчину.
Его приговорили к высшей мере наказания за убийство двух женщин - 26 и 27 лет. Смертный приговор вынес Могилевский областной суд, сообщает Белсат.
Преступник убил женщин в июле 2018 года в квартире своей матери в Бобруйске.
Одну жертву зарезал, нанес ей 16 ножевых ранений, вторую убил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.
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Ходатайство убийцы в Верховный суд и к руководителю страны остались без удовлетворения.
За последние 20 лет в Беларуси расстреляли более 400 человек.
В Парламентской ассамблее Совета Европы опубликовали заявление, в котором призывают Беларусь и Россию отменить смертную казнь.
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